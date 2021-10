Tiago Pinto irritado com jornalista por causa de Mourinho: «Desde setembro que fazes a mesma pergunta»

Depois da humilhante derrota frente ao Bodo/Glimt, na Conference League, José Mourinho queixou-se da falta de opções no banco, uma situação com a qual Tiago Pinto já tinha sido confrontado antes da partida, pela Sky Sports Italia.





O diretor geral do clube italiano não gostou da pergunta. "Desde o dia 1 de setembro que vocês [imprensa] têm tentado criar um diferendo entre mim e o treinador. Ele fala assim porque temos um projeto que queremos levar adiante desde o primeiro dia. Conversamos muito sobre a palavra 'tempo' e estamos alinhados, sem dúvida", sublinhou."Estamos unidos e alinhados, somos uma família, como Mourinho já disse. Se fizermos uma comparação com equipas que visam ganhar o campeonato ou a Liga dos Campeões, a história é diferente, mas isso faz parte do nosso projeto. Para mim, com todo o respeito pelo seu trabalho [do jornalista], desde o dia 1 de setembro que você faz sempre a mesma pergunta, à procura de um problema que não existe", explicou.Depois do jogo, onde a Roma foi copiosamente derrotada, Mourinho voltou a falar das limitações do grupo: "Nunca escondi que este plantel tem limitações claras. Temos 13 jogadores que representam uma equipa, os outros estão noutro nível. A única coisa positiva daqui para a frente é que agora ninguém me vai perguntar por que jogo sempre com os mesmos jogadores."