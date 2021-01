Tiago Pinto já está em Roma e inicia hoje funções no clube de Paulo Fonseca

Tiago Pinto, antigo diretor-geral do Benfica e atual diretor desportivo da AS Roma, chegou esta terça-feira à capital italiana para dar início à sua jornada no clube que atualmente é orientado por Paulo Fonseca.

De acordo com a 'Sky Itália', o antigo dirigente das águias irá reunir-se durante o dia de hoje com a direção do clube italiano e preparar, desde já, a estratégia para o que resta da temporada.

Segundo a mesma fonte, Tiago Pinto não terá para já uma apresentação oficial à comunicação social, sendo que o dirigente português irá procurar, em sintonia com a direção da AS Roma, o melhor momento para oficializar a sua chegada ao clube.