Tiago Pinto: «João Moutinho? Começou como uma piada e acabou por se tornar uma notícia»

Concluída mais uma janela de transferências, Tiago Pinto, diretor-geral da AS Roma, fez esta terça-feira o balanço das contratações do clube da capital italiana neste último mercado de inverno, acabando por desfazer alguns dos rumores quanto a possíveis negócios falhados pelo emblema giallorossi. Um deles estava relacionado com o alegado interesse da AS Roma em... João Moutinho.





"Antes de falar sobre o que nós fizemos, alguns de vocês começaram a escrever sobre Kamara, Grillitsch, Xhaka, Nández, Danilo, João Moutinho. Tanto quanto sei, João Moutinho começou como uma piada nas redes sociais e acabou por se tornar uma notícia. Alguns de vocês [comunicação social] queixam-se que Tiago Pinto não fala muito, ou que o departamento de comunicação do clube não providencia informação suficiente. Todos os nomes que foram apontados à nossa equipa, nenhum deles esteve diretamente envolvido em negociações connosco. Foram apenas mentiras. Até o Kamara. Um dia vou explicar-vos o que aconteceu com o Kamara. Neste momento não posso. No futuro irão compreender", começou por dizer o dirigente português da AS Roma.

E prosseguiu: "Não quero ser arrogante, estou apenas a partilhar as minhas opiniões e ideias com todos vocês. Nenhum dos nomes que foram apontados estiveram em negociações com o clube - mas nós afastámos esses rumores e mesmo assim disseram que tínhamos falhado em contratar os nossos alvos. Não posso fazer muito mais em relação a isso."