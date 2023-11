Tiago Pinto: «O tempo demonstrará que aquilo que fizemos na Roma nos últimos três anos foi algo incrível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tiago Pinto, diretor geral da Roma, mostra-se satisfeito com o trabalho desenvolvido no clube. "O tempo demonstrará que aquilo que fizemos na Roma nos últimos três anos foi algo incrível", assinalou o dirigente no Social Football Summit, que decorre na capital de Itália.

O fenómeno Arábia Saudita não o preocupa. "Quando no início dos anos 2000 os grandes jogadores estavam todos em Itália ninguém dizia que a Serie A era prepotente. O mesmo sucedeu com a Premier. Não estou preocupado. Vejo como normal o que está a passar-se com a Arábia, não é uma fatalidade", disse Tiago Pinto, nada adiantando sobre o seu futuro: "Sou muito defensivo nessas questões, são assuntos que abordamos internamente."