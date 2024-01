Tiago Pinto pisca o olho à Premier League: «É onde toda a gente quer estar»

Tiago Pinto está de saída da Roma e, numa entrevista ao portal 'The Athletic', não escondeu o desejo de rumar à Premier League. O diretor desportivo português não explicou os motivos que o levam a deixar os giallorossi nem especificou o que pretende fazer a seguir. Mas não deixou de piscar o olho ao campeonato inglês."Três anos na Roma! Não há muitos diretores desportivos que tenham a oportunidade de estar três anos na Roma", considerou Tiago Pinto, lembrando que quando chegou o clube "tinha 70 jogadores com contrato" e que teve de arrumar a casa.Quando lhe perguntaram se se vê na Premier League, o diretor desportivo do clube italiano não escondeu o que pensa: "É a Liga onde toda a gente quer estar, sejam jogadores, treinadores ou executivos. É a melhor do Mundo e gostaria de ter essa experiência. Agora ou mais tarde. O mais importante neste momento é sentir o que senti no Benfica e quando vim para a Roma, o alinhamento e o compromisso com as pessoas do clube. Depois da Roma, estou pronto para tudo."