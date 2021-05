Tiago Pinto: «Quando Mourinho ficou livre não hesitámos»

Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, não tem dúvidas de que José Mourinho é o homem certo para liderar o projeto do clube nas próximas temporadas. Os giallorossi oficializaram hoje a saída de Paulo Fonseca no final da época e a chegada do ex-treinador do Tottenham no início da próxima.





"Quando o Mourinho ficou disponível não hesitámos em falar com um dos melhores treinadores de todos os tempos", disse Tiago Pinto, citado pelo site do clube."Ficámos deslumbrados com a sua vontade de vencer e a paixão que tem pelo jogo: não interessa a quantidade de troféus que já ganhou, o seu foco é sempre o próximo. Ele tem os conhecimentos, a experiência e a liderança necessárias para competir a qualquer nível", prosseguiu o diretor-geral."Com a visão e a ambição do Dan e do Ryan Friedkin [os donos do clube], vamos construir as fundações de uma nova Roma", acrescentou o português.