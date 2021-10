Tiago Pinto sai em defesa de Mourinho após críticas de empresário de Diawara

Tiago Pinto, diretor da Roma, saiu em defesa de José Mourinho, que foi acusado pelo empresário de Amadou Diawara de não ter agido de forma correta.





O técnico não voltou a chamar o jogador depois da humilhante derrota frente ao Bodo/Glimt, na Conference League e Daniele Piraino questionou se o português estaria a fazer do seu cliente "um bode expiatório"."Não quero falar sobre empresários", disse Tiago Pinto, quando confrontado pelo canal Dazn com as declarações do agente do médio. "O Diawara sempre treinou bem e joga quando o treinador assim o entender. Apoiamos e aceitamos as escolhas de Mourinho."