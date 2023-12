Tiago Pinto sobre Renato Sanches: «Quando os jogadores não jogam como esperado há que avaliar a situação»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Minutos antes de a Roma defrontar a Juventus, Tiago Pinto, diretor da Roma, foi questionado sobre o futuro de Renato Sanches. Recorde-se que, esta semana, foi noticiado que o clube italiano estaria a equacionar terminar o empréstimo mais cedo - Record noticiou que o PSG, detentor do passe, não foi notificado."Renato sempre foi meu aluno e sempre será, não me interessa o final da história. Quando chegou, sabíamos das suas limitações. Fizemos um bom trabalho com o departamento médico, mas quando surge o mercado de transferências e os jogadores não jogam como esperado, há que avaliar a situação. Assumi a responsabiliade, não o faço apenas para parecer bem", atirou Tiago Pinto.