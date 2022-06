Tiago Pinto trabalha para dar reforços a Mourinho

Desde que chegou à Roma, há quase um ano, José Mourinho nunca teve problemas em conseguir reforços e, agora, o compatriota, e diretor-geral do clube, Tiago Pinto, está a trabalhar para satisfazer esse desejo.

Segundo a imprensa espanhola, o ex-Real Madrid, Isco, pode ser o primeiro a chegar. O médio, de 30 anos, acabou contrato com o Real Madrid e é agenciado por Jorge Mendes, português que tem boas relações com Mourinho e já terá oferecido o jogador, que pede um salário de 3,5 milhões de euros por ano, aos giallorossi.

De Itália, vêm as notícias do interesse em Zeki Celik, lateral-direito turco do Lille, e Ola Solbakken, extremo norueguês do Bodo/Glimt, que marcou três vezes à Roma nos quatro duelos entre as duas equipas na Conference League, que a Roma viria a ganhar. O 'Corrière dello Sport' fala num custo total entre os 12 e os 14 milhões pelos dois futebolistas.

Por fim, o 'Calciomercato' avança que a Roma tem observado Facundo Farías. O médio argentino de 19 anos, que atua no Colón, já foi apontado ao FC Porto e, segundo a mesma fonte, poderia custar 10 milhões de euros aos romanos.



