Tiago Pinto vai juntar Paulo Fonseca e Dzeko: braço-de-ferro é para ser resolvido hoje

Paulo Fonseca e Edin Dzeko vão encontrar-se hoje, com vista a acabar com o clima de guerra que se instalou entre os dois, segundo avança a imprensa italiana. Tiago Pinto, o diretor desportivo da Roma, quer colocar um ponto final no diferendo que levou ao afastamento do avançado bósnio da equipa.





Tudo aconteceu na sequência de uma discussão entre Dzeko e o treinador após a derrota com o Spezia, para a Taça de Itália, onde o jogador terá insultado Paulo Fonseca.Desde então tem estado a treinar à parte, nunca mais foi convocado e chegou a falar-se que poderia deixar a equipa no mercado de inverno.O mercado fechou e Dzeko não saiu. Tiago Pinto quer resolver o braço-de-ferro e para tal nada melhor do que colocar jogador e treinador frente a frente.