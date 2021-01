Tiago Pinto volta a Roma sem acordo por Dzeko e promete abrir o jogo no final de mercado

Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, já regressou a Roma, depois de dois dias em Milão, segundo a imprensa italiana, a tentar um acordo com o Inter para a troca entre Edin Dzeko e Alexis Sanchez. À chegada, Tiago Pinto foi questionado sobre o futuro do avançado bósnio - que desde segunda-feira está a treinar à parte do restante grupo às ordens de Paulo Fonseca -, prometendo explicações para depois de terminado o período do mercado de transferências.





"No final do mercado vou contar tudo", disse apenas.De acordo com a imprensa italiana, o negócio de troca entre Edin Dzeko e Alexis Sanchez não foi alcançado, já que o Inter não terá concordado em pagar na totalidade o salário do avançado bósnio.Com o fecho de mercado perto, o futuro de Dzeko deverá continuar a passar pela Roma, com Tiago Pinto a tentar agora encontrar uma solução de conciliação entre Paulo Fonseca e o avançado