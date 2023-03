«Toda a gente te mija em cima»: imprensa italiana revela o que o quarto árbitro disse a Mourinho

O incidente entre José Mourinho e o quarto árbitro no jogo de ontem da Roma com o Cremonese, que a equipa do treinador português perdeu, por, vai ser alvo de um inquérito por parte da federação italiana, revela a imprensa transalpina esta manhã. Mourinho e Marco Serra vão ser chamados a esclarecer o sucedido.No final do jogo o treinador português da Roma, que foi expulso, contou que o quarto árbitro "teve um comportamento inaceitável" e falou mesmo na possibilidade de agir judicialmente contra Serra.A 'Gazzetta dello Sport' conta esta quarta-feira a troca de palavras de Marco Serra com o português. Depois de um contacto entre Kumbulla e Tsadjout, Mourinho pediu explicações e o quarto árbitro terá dito "vai para o c..."O português ficou furioso ao ouvir estas palavras. Já depois do cartão vermelho mostrado a Mourinho, Marco Serra ainda terá acrescentado: "Toda a gente te mija em cima, vai para casa."