Italianos dizem que Tottenham vai pagar mais de metade do salário de Mourinho na Roma

O 'Daily Mail' dava conta ao início da tarde que o Tottenham iria poupar 18 milhões de euros com o anúncio de José Mourinho na Roma, mas novas informações vindas de Itália revelam que... não é bem assim. É certo que os londrinos não terão de pagar o total da indemnização que estariam obrigados a assumir por conta do despedimento, mas o valor da poupança será metade daquele que se falava em Inglaterra.





Tudo porque, segundo a Sky Italia, os spurs comprometeram-se a cobrir a diferença entre o salário que o português viesse a auferir e aquele que ganhava em Londres. Por isso, como Mourinho irá ganhar 7 milhões de euros anuais na Roma, os londrinos estão obrigados a pagar o restante do valor até atingir os 16 milhões que auferia quando comandava a equipa inglesa.Um aspeto importante é que esta situação apenas se irá verificar na primeira temporada, já que na segunda o salário base do português será assumido na totalidade pela Roma, os tais 7 milhões de euros. Ainda de acordo com a emissora italiana, no acordo estão ainda previstos outros bónus em função do rendimento, ligados nomeadamente à conquista da Serie A e da Liga dos Campeões.Por fim, de referir que segundo a Sky o entendimento entre as partes foi alcançado na sexta-feira "em total segredo", isto depois de até terem ficado logo definidos os aspetos a atacar no mercado: um guarda-redes, um avançado e um defesa.