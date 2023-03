Tribunal suspende castigo e José Mourinho vai para o banco no jogo com a Juventus

O tribunal de recursos desportivos da federação italiana deu provimento a um pedido da Roma e suspendeu o castigo aplicado a José Mourinho, depois do cartão vermelho que o treinador português viu na derrota dos giallorossi com a Cremonese. O técnico tinha sido punido com dois jogos de castigo e uma multa de 10 mil euros.Assim, o treinador português vai poder estar no banco da Roma na importante partida de amanhã, com a Juventus, e Turim.Na base da decisão está, segundo o comunicado divulgado este sábado, a necessidade de haver uma investigação complementar, com vista a apurar com exatidão as palavras que o quarto árbitro proferiu em direção ao treinador.Recorde-se que Mourinho ficou furioso depois de Marco Serra alegadamente lhe ter dito "toda a gente te mija em cima, vai-te embora".O castigo fica assim temporariamente suspenso, estando prevista uma audiência para analisar o caso para a próxima sexta-feira.