UEFA abre processo disciplinar a Mourinho após insultos ao árbitro da final da Liga Europa

Mourinho confrontou árbitros na garagem do estádio: «É a p*** da vergonha!» Mourinho confrontou árbitros na garagem do estádio: «É a p*** da vergonha!»

A carregar o vídeo ...

A UEFA decidiu abrir um procedimento disciplinar a José Mourinho por o treinador "ter insultado e utilizado linguagem abusiva" para com o árbitro Anthony Taylor e a sua equipa depois da final da Liga Europa, que a Roma perdeu quarta-feira nos penáltis, diante do Sevilha.O treinador foi filmado na garagem do estádio, em Budapeste, a protestar com Taylor e os seus adjuntos, dizendo que a atuação dos ingleses no jogo "foi uma vergonha".A Roma queixa-se de um penálti que ficou por marcar e que, na opinião do técnico, poderia ter mudado o rumo dos acontecimentos.Recorde-se que o encontro chegou ao final do prolongamento empatado a uma bola. Nos penáltis o Sevilha acabou por garantir a 7.ª Liga Europa da sua história.