Ultras da Roma ameaçam Zaniolo à porta de casa: «Vai-te embora!»

Um grupo de ultras da Roma confrontou Nicolò Zaniolo em casa do jogador, nas imediações da capital italiana, obrigando-o a chamar a polícia.O médio de 23 anos informou o clube que queria sair, mas acabou por recusar este mês uma proposta do Bournemouth. Os adeptos deixaram tarjas e mensagens a insultá-lo em vários locais da cidade e a tensão tem vindo a crescer nos últimos dias.Segundo a imprensa italiana, logo depois da derrota de ontem da Roma diante do Nápoles (um jogo onde Zaniolo não esteve) um grupo de adeptos juntou-se à porta da sua casa gritando 'Merda! Nós perdemos por tua causa. Vai-te embora."O jogador terá sido até perseguido por adeptos em fúria e chamou a polícia. Os agentes chegaram ao local e os ultras acabaram por dispersar, deixando o jogador e o pai bastante abalados.