Wijnaldum enfrenta longa paragem: holandês fraturou a tíbia

Reforço sonante para a nova época da Roma, o holandês Georginio Wijnaldum vai ser baixa por um período bastante longo, depois de este domingo se terem confirmado os piores receios, com os exames realizados ao médio a apontarem uma fratura da tíbia da perna direita.Chegado no defeso proveniente do Paris SG, num acordo de empréstimo até final da época, Wijnaldum fez apenas um jogo pelos romanos (entrou aos 79' diante da Salernitana) e acabou por se lesionar este domingo, durante o treino da equipa romana, de preparação para o duelo com o Cremonese.Não se sabe ao certo o período de paragem, mas é provável que o jogador de 31 anos enfrente mesmo uma longa paragem e provavelmente falhe o Mundial'2022.