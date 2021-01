Zaniolo fartou-se e apagou o Instagram: «A minha vida é em campo e não nas redes sociais»

Nicolò Zaniolo tem estado no olho do furacão neste arranque de 2021, tudo por causa de um romance que tem dado muito que falar em solo italiano. Talvez por estar farto de ser alvo do escrutínio de tudo o e todos - e provavelmente por receber algumas mensagens desagradáveis -, o médio da Roma decidiu deixar as redes sociais, apagando a sua conta no Instagram.





"A minha vida é dentro do campo e não nas redes sociais ou nas revistas cor de rosa. Decidi sair desse mundo superficial, ao qual não pertenço. Tudo isto está a afetar a minha tranquilidade, recuperação e paixão. Vou desativar a minha conta. Um abraço a todos", declarou o jogador de 21 anos, numa publicação partilhada na conta de Instagram da sua mãe Francesca Costa.Nicoló Zaniolo, refira-se, tem mais de um milhão de seguidores na rede social Instagram. A sua conta ainda está disponível, mas deverá em breve sair do 'ar'.