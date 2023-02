Zaniolo quer processar a Roma por "pressão psicológica e assédio moral"

O jornal 'Il Messaggero' avança esta quarta-feira em Itália que a família de Nicolò Zaniolo acusa a Roma de exercer "pressão psicológica e assédio moral" sobre o jogador, estando por isso preparada para processar o clube.O médio de 24 anos, que tem mais um ano e meio de contrato, pediu para deixar os giallorossi em janeiro, mas recusou a proposta do Bournemouth, que ofereceu à Roma 30 milhões de euros, mais variáveis, pelo jogador. Em Itália dizem que na última segunda-feira Zaniolo voltou atrás e quis aceitar o convite, mas o clube inglês já não o quis, pois tinha entretanto contratado Hamad Traore ao Sassuolo.Zaniolo foi afastado da equipa treinada por José Mourinho e diz-se que não deve voltar a jogar pela Roma esta época. Mas a família do médio garante a culpa de toda esta situação é do clube, pois ao colocar pressão sobre o jogador e afastando-o da equipa, causou um "massacre mediático".Por isso, segundo o mesmo jornal, a família informou a associação de jogares profissionais de Itália que pretende processar a Roma.Zaniolo não treinou com a Roma nos últimos dois dias, tendo voltado para a casa da família, em Spezia, depois de ter sido ameaçado por ultras da Roma domingo à noite. Foi autorizado a falhar o treino de segunda-feira, mas não o de ontem.