Coração, agradecimento e cabeça erguida: jogadores despedem-se de Paulo Sousa

Paulo Sousa não ficou surpreendido com a decisão do presidente da Salernitana em afastá-lo do cargo de treinador, apurou, mas acreditava que seria possível inverter a situação do clube - ocupa o 19.º e penúltimo lugar da Serie A com 3 pontos em 8 jogos.E numa altura em que a Salernitana - onde alinha Jovane Cabral - já tem novo treinador, Filippo Inzaghi, ainda existem reações à saída do treinador português. Benoît Costil, guarda-redes do emblema de Salerno, partilhou uma fotografia de Paulo Sousa nas redes sociais e com a imagem de um coração. Antonio Candreva, outro dos jogadores experientes no plantel, escreveu: "Obrigado míster". Boulaye Dia, avançado, despediu-se com outra mensagem: "Cabeça erguida".Paulo Sousa chegou à Salernitana na última época, tendo conseguido que esta evitasse a despromoção. Agora, deixa a Salernitana após 25 jogos: 5 vitórias, 12 empates e 15 derrotas. Esta foi a segunda experiência do português em Itália como treinador (Fiorentina de 2015 a 2017). Como jogador representou Juventus (1994 a 1996), Inter (1997 a 2000) e Parma (1999/2000).