Jérôme Boateng contratado pela Salernitana

O veterano defesa internacional alemão Jérôme Boateng, que estava sem clube, foi contratado pela Salernitana até ao fim da época 2023/24, anunciou esta sexta-feira o último classificado da Serie A.

Boateng, de 35 anos, destacou-se ao serviço do Bayern Munique, que representou entre 2011 e 2021 e no qual conquistou múltiplos troféus, com destaque para dois títulos europeus, mas estava sem clube desde o fim da temporada passada, após dois anos nos franceses do Lyon.

O defesa, campeão mundial em representação da Alemanha, em 2014, tentará ajudar a Salernitana a melhorar a classificação na Serie A, já sob o comando do treinador italiano Filippo Inzaghi, que substituiu o português Paulo Sousa em outubro de 2023.

O clube de Salerno está mergulhado no último lugar do campeonato, a seis pontos da primeira equipa em zona de manutenção, a Udinese, após a realização de 22 jornadas.