Jérôme Boateng perto do regresso: decorrem negociações com a Salernitana

Jérôme Boateng está muito perto de regressar aos relvados. O jogador alemão encontra-se sem clube depois de ter terminado o seu vínculo com o Olympique de Lyon no verão passado e está agora em negociações com a Salernitana. A informação é avançada pelo jornalista Gianluca di Marzio.A equipa de Salerno ocupa o último lugar da Serie A e está à procura de reforços para o setor mais recuado. Os contactos entre ambas as partes já decorrem. Fontes próximas do jogador reconhecem que existem "grandes esperanças" no acordo.Boateng esteve duas épocas no Lyon depois de ter deixado o Bayern, de onde saiu na sequência das acusações de violência doméstica. O caso remonta a fevereiro de 2021 quando a ex-namorada do jogador foi encontrada morta. O final da relação ficou marcado por troca de acusações, chantagens e infidelidades. O clube dispensou Boateng "por motivos pessoais", levando-o a falhar a final de clubes com o Tigres. Durante uma década ao serviço dos bávaros, o jogador conquistou por duas vezes a Liga dos Campeões.Em outubro de 2023, voltou a treinar à experiência no Bayern Munique, mas o clube alemão desistiu da sua contratação. A decisão deve-se à reação negativa dos sócios pelo caso de violência doméstica em que o central esteve envolvido.