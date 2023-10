Oficial: Paulo Sousa despedido da Salernitana

COMUNICAZIONE UFFICIALE



L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Paulo Sousa.



Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. pic.twitter.com/hVeqM7oLPL October 10, 2023

Paulo Sousa já não é mais o treinador da Salernitana. Através de um comunicado publicado esta terça-feira, o clube italiano informou que o técnico português está de saída, anunciando já ter chegado a acordo com Filippo Inzaghi para "em breve" suceder ao luso no comando técnico da equipa."A US Salernitana 1919 anuncia que dispensou o Sr. Paulo Sousa da função de treinador da equipa principal. O clube agradece o trabalho realizado e deseja ao treinador boa sorte para o futuro da sua carreira", pode ler-se na curta nota emitida através do site oficial do clube.Numa outra nota, a US Salernitana informou ainda que chegou a acordo com Filipp Inzaghi para suceder ao português na liderança da equipa técnica. "A US Salernitana 1919 anuncia que chegou a um acordo com o Sr. Filippo Inzaghi e em breve lhe confiará o comando técnico da equipa principal", escreveu o clube.Em 25 jogos à frente da US Salernitana, Paulo Sousa alcançou apenas cinco vitórias - quatro na última temporada e uma na atual, em nove jogos, frente ao Ternana, da segunda divisão, na Taça de Itália.Paulo Sousa chegou à Salernitana na última época, tendo conseguido que esta evitasse a despromoção.O treinador português deixa a equipa na penúltima posição da Serie A, com três pontos, fruto de três empates e cinco derrotas nos oito duelos disputados na prova, e com o segundo pior registo no que toca a saldo de golos marcados e sofridos (-13).