Presidente da Salernitana 'desafia' Juventus: «Se quiserem jogar de novo, não será problema»

Passaram dois dias desde o polémico Juventus-Salernitana e em Itália esse ainda é um dos temas mais comentados. Tudo por conta do tal golo anulado à Vecchia Signora nos descontos, que já levou a várias reações negativas e pedidos para que algo seja mudado no processo do VAR. Ora, até agora 'calada' perante tudo o que se falava, a Salernitana veio a público falar, com o seu presidente a mostrar abertura para, se tal for vontade da Juventus, apresentar-se para um novo jogo."Se os bianconeri quiserem jogar de novo, não será um problema para nós. Os erros dos árbitros não me fascinam, ocultam a verdade. E a verdade é que jogámos um excelente futebol, com a Juve a reagir como uma grande equipa que é. Acredito no profissionalismo no relvado e na boa fé. Todos podem cometer erros, até porque o VAR ainda é um elemento jovem no nosso futebol, que precisa ser melhorado. Mas talvez possámos dizer que houve um penálti sobre o Piatek ou uma falta do Cuadrado antes do penálti que foi dado à Juventus. Foi um jogo muito rápido, cheio de incidências, as quais não vou atribuir responsáveis", garantiu Danilo Iervolino, em declarações à Radio Kiss Kiss Napoli.