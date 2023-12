A Salernitana é última posição no campeonato italiano e o presidente do clube, Danilo Iervolino, deu explicações aos adeptos numa conferência de imprensa explosiva, onde não poupou os jogadores. Danilo Iervolino diz que gastou muito dinheiro na construção deste plantel e que os resultados estão muito aquém da aposta feita nos últimos anos.



"Tenho pena pelos adeptos, que estão a passar po um momento de desconforto. Somos últimos na tabela e esta equipa não foi construída para estar nesta posição", explicou Iervolino, que em outubro substituiu Paulo Sousa por Filippo Inzaghi no comando técnico da equipa.



"Temos muitos internacionais, jogadores promissores, gastei muito dinheiro em menos de dois anos para tentarmos estar à altura dos nossos comporomissos", acrescentou. "Na época passada tivemos uma temporada importante, participámos pela terceira vez consecutiva na Serie A e não merecemos uma equipa que não quer suar ou que tem preguiça nas pernas. Eu assumo as minhas responsabilidades, a escolha de treinadores e de jogadores é feita por mim. Mas comprei jogadores de topo, dez são internacionais, jogadores do Nice, da Juve ou da Atalanta. Não os comprei na segunda divisão! Temos um misto de jogadores jovens e experientes, tentámos fortalecer-nos em todos os departamentos", prosseguiu.



O presidente não está satisfeito com o atual estado de coisas. "Muitos jogadores querem sair, não gostam da Salernitana. Estão cá mas gostariam de estar noutro sítio. Temos salários muito altos, jogadores caros e eles não respeitaram os seus compromissos. É com eles que temos de trabalhar, são eles que têm de assumir as suas responsabilidades. Se não jogam com alegria têm de saber que isso terá consequências. Vou ser duro com muitos deles. Em janeiro vou vender os que não querem cá estar, a partir de agora só manteremos quem queira estar em Salerno, aqueles que amam estas cores, esta cidade e que se mostrarem disponíveis."