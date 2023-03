Stankovic e a admiração por Mourinho: «Alguns ainda não perceberam a sua grandeza»

Dejan Stankovic, antigo futebolista sérvio, de 44 anos, que agora treina a Sampdoria, deu uma entrevista ao 'Corriere dello Sport' onde não escondeu a sua admiração por José Mourinho, treinador da Roma que vai reencontrar no próximo fim de semana, quando as duas equipas se defrontarem no Olímpico. Stankovic foi treinado pelo português no Inter e diz que ainda hoje lhe pede conselhos."Respeito-o muito. Chegou ao Inter quando eu já tinha 30 anos e pensava que já tinha dado tudo, mesmo em privado. Mas o José conseguiu melhorar-me naqueles 20 ou 30% que não sabia que tinha. Nunca perdemos o contacto, mesmo nos dias de hoje", explicou.E prosseguiu: "Peço-lhe conselhos, trocamos opiniões, é um homem e um treinador de inteligência inigualável, tem uma capacidade fora do comum. Ele treina toda gente, jogadores, dirigentes, staff, imprensa, adeptos... Treina-os, não os manipula. É empático e envolvente. Assim como Sinisa [Mihaijlovic], divide. Não cede em nada. Ou te afastas dele, ou o respeitas profundamente. Penso que alguns ainda não perceberam a grandeza do José. Ou não querem aceitá-la..."O sérvio admira a ambição do técnico português: "Ganhou muito e continua a querer ganhar, a equipa dele tem momentos em que jogam bem e outros nem tanto, mas no final conseguem os resultados. O futebol mudou muito. Havia um futebol em 2008-2010 e há outro diferente em 2020-23. Mas o José sabe adaptar-se perfeitamente às mudanças. Primeiro, percebe o que tem disponível, a qualidade e as características dos jogadores que treina. Em seguida, tenta colocá-los em condições de darem o máximo e até mais."