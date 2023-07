CEO do Sassuolo não vende jogadores a clubes russos: «Queremos que seja a consciência a prevalecer»

O lateral direito Rogério chegou a estar muito perto de rumar ao Spartak Moscovo, mas o negócio viria a fracassar por opção do Sassuolo, que decidiu não aceitar a proposta vinda dos russos. Não que o valor oferecido não fosse aliciante, mas sim porque, por razões éticas, o emblema italiano decidiu não fazer quaisquer negociações com clubes da Rússia. A revelação foi feita por Giovanni Carnevali, CEO do clube transalpino, em entrevista à 'Gazzetta dello Sport'."É verdade. A negociação foi feita pelo seu agente, houve uma proposta muito importante de 8 milhões de euros e considerando todos os aspetos, decidimos não avançar. Por razões éticas não queremos fazer acordos com clubes russos. Queremos que seja a consciência a prevalecer, não fazendo negócios com certos países. E sim, a ponto de podermos perdê-lo por nada. Não é que o Rogério tenha deixado de estar no mercado, pois está. Mas a escolha foi feita por outras razões, pois se tivessem chegado de outros clubes teríamos analisado", garantiu o CEO do emblema italiano.A nega dada ao Spartak Moscovo tem ainda mais importância tendo em conta que Rogério está no último ano do seu contrato, pelo que o Sassuolo corre o risco de perder o jogador efetivamente a custo zero.