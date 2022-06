Spezia rescinde com Thiago Motta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Spezia anunciou esta terça-feira a rescisão do vínculo com o treinador Thiago Motta, que cumpriu apenas uma das três épocas em que deveria estar ao comando do clube de futebol italiano.

"O Spezia anuncia que foi alcançado um acordo sobre os termos da rescisão consensual dos contratos do técnico Thiago Motta e a sua equipa técnica. O clube quer agradecer a todos pelas suas conquistas", escreveu a formação do norte de Itália.

Thiago Motta alcançou o objetivo de manutenção do Spezia, que cumpriu apenas a sua segunda época na primeira divisão do futebol transalpino, levando a equipa ao 16.º lugar.

Segundo os órgãos de comunicação locais, o antigo futebolista do Barcelona, Atlético Madrid, Inter e Paris Saint-Germain deve ser substituído pelo mais experiente Luca Gotti, treinador da Udinese.

Thiago Motta, de 39 anos, começou por treinar as camadas jovens do PSG (2018/19), orientando posteriormente o Génova durante dois meses, entre outubro e dezembro de 2019, quando foi destituído.