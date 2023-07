Rodrigo Mendes reforça Torino

Rodrigo Mendes, defesa-central que na época passada representou os juniores do Belenenses, vai reforçar a equipa de sub-19 do Torino, de Itália, apontando, naturalmente à equipa principal do emblema de Turim.Com apenas 18 anos, Mendes, que também passou pelos escalões de formação de Almada e Cova da Piedade, era também seguido por outros clubes transalpinos, designadamente Inter Milão, Milan e Sassuolo, mas optou pelo Torino, por entender que a forma como o clube aposta nos jovens jogadores, pode facilitar a sua transição do futebol júnior para o futebol sénior.De referir que também em Portugal houve clubes que sondaram os representantes do futebolista que também pode atuar como médio-defensivo, tendo este optado por dar sequência à sua carreira além-fronteiras.