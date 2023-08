Beto marca na goleada da Udinese sobre o Catanzaro na Taça de Itália

Beto entrou com o pé quente na nova época. O avançado português marcou esta sexta-feira um dos golos na goleada da Udinese sobre o Catanzaro, por 4-1, em jogo dos 32 avos de final da Taça de Itália.Sandi Lovric inaugurou o marcador em Udine logo aos nove minutos, mas a equipa da Serie B chegou ao empate aos 12' por Jari Vandeputte. No início da 2.ª parte, Beto desfez a igualdade com um remate forte à entrada da área (49') e sofreu o penálti que permitiu a Thauvin fazer o 3-1 a favor do conjunto da casa (64'). Lorenzo Lucca fixou o resultado final aos 90'+3.A Udinese avança assim para os 16 avos de final da Taça, onde vai encontrar o vencedor do duelo entre Cagliari e Palermo.