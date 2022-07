Leonardo Buta operado com sucesso a fratura na tíbia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leonardo Buta foi esta terça-feira operado com sucesso a uma fratura na tíbia da perna direita. O jovem lateral-esquerdo de 20 anos, que em junho trocou o Sp. Braga pela Udinese a troco de dois milhões de euros, irá iniciar o processo de reabilitação nos próximos dias, como hoje deu conta o clube da Serie A através de uma nota publicada no site oficial."A Udinese informa que Leonardo Buta foi operado esta manhã na clínica Villa Stuart, em Roma, a uma fratura que sofreu no treino na tíbia da perna direita. A cirurgia foi perfeitamente bem-sucedida e o jogador vai iniciar o processo de reabilitação dentro dos próximos dias. A maior das sortes para o Leonardo, a quem desejamos uma rápida recuperação", pode ler-se.