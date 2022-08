Vivaldo Semedo já está fazer exames médicos em Itália

Vivaldo Semedo já está em Itália e tudo indica que nas próximas horas irá assinar um contrato válido por duas temporadas com a Udinese, 14º classificada da Serie A.Esta segunda-feira será inteiramente dedicada aos exames médicos, que serão realizados em Roma, cidade que dista quase 700 quilómetros de Udine.O avançado, de 17 anos e 1,92 metros de altura, esteve quatro temporadas ao serviço do Sporting, tendo conquistado, na última época, o campeonato nacional de juvenis, para o qual contribuiu com 24 golos, em 25 jogos. O Sporting vai receber 3 milhões de euros, depois de, numa primeira abordagem, ter recusado uma oferta de 2 milhões. Os leões não retêm qualquer percentagem do passe, nem mais-valias numa venda futura.Nascido em Angola, em 2005, Semedo começou por dar nas vistas no modesto Povoense, da Póvoa de Santa Iria, de onde seguiu para a Academia de Alcochete. Agora, deverá numa primeira fase integrar a equipa de sub-23 da Udinese, na Liga Primavera, havendo, todavia, a perspetiva de, ainda esta temporada, poder juntar-se ao plantel principal.