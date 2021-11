Ajax vence e continua líder na Holanda

O Ajax venceu este domingo na deslocação ao terreno do Sparta de Roterdão, por 1-0, em partida referente à 14ª jornada da Eredivisie. O golo do triunfo foi marcado por Dusan Tadic, à passagem do minuto 36.Com o resultado, o Ajax soma agora 33 pontos, mais três do que o PSV, que ocupa o segundo lugar, mas com um jogo a menos.Na próxima jornada, a formação orientada por Erik ten Hag recebe o Willem II, no jogo que antecede o embate frente ao Sporting, da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.