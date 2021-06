Florin Tanase perto de trocar o Steaua de Bucareste pelo Al-Ain

Florin Tanase está muito próximo de se tornar jogador do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, emblema que, ao longo dos últimos dois anos, foi orientado pelo português Pedro Emanuel.





O emblema do Golfo apresentou ao clube romeno uma proposta a rondar os quatro milhões de euros, valor que, ao que tudo indica, será suficiente para que as negociações cheguem a bom porto.Internacional pela Roménia, Tanase é, por esta altura, um dos valores mais seguros do seu país. Na época transata, apontou 25 golos em 36 jogos realizados pelo Steaua, créditos que levaram o Al-Ain a avançar com todas as fichas para a sua contratação.