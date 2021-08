Igor Jesus eleito melhor jogador jovem dos Emirados: «Fruto de muito trabalho»

Igor Jesus foi eleito o melhor jogador jovem dos Emirados Árabes Unidos, depois de uma temporada em que explodiu. Autor de 21 golos e 14 assistências, o jovem avançado, de 20 anos, foi a figurar maior do Shabab Al Ahli e um dos responsáveis pelos dois títulos que o emblema conquistou.





Em declarações à sua assessoria, o jogador revelou-se muito feliz. "É um motivo de enorme alegria. É um prémio individual importante. Divido os méritos com os meus companheiros, com a equipa técnica. E é uma conquista fruto de muito trabalho e esforço. Ninguém consegue chegar a este patamar sem foco", afirmou o atleta, que recebeu sondagens de grandes equipes como o Everton, de Inglaterra, o Fenerbahçe, da Turquia, e o Olympique de Marselha, de França, ainda durante a temporada passada.Com a atual temporada já a decorrer, Igor Jesus foi titular na vitória do Shabab Al Ahli sobre o Emirates Club, na jornada inaugural do campeonato. Um triunfo muito importante, na ótica do jogador. "Importante começar o campeonato com uma vitória. As estreias nunca são fáceis. O Emirates voltou à elite do futebol aqui do país. Fizemos um bom jogo, aproveitamos a nossa chance. Agora é continuar a evoluir e nessa sequência de bons resultados", analisou.