João Silva faz 5 golos em 6 jogos: avançado de pé quente na pré-época chinesa

O português João Silva anda de pé quente na China. O ponta-de-lança soma 5 golos nos 6 jogos realizados na pré-época, o último dos quais no dia de ontem. O Nantong Zhiyun encontra-se na reta final da sua preparação pois o campeonato de 2020 tem início já no final deste mês de julho, com as equipas sediadas em apenas uma região daquele país asiático, face aos cuidados inerentes à Covid-19.





João Silva mudou-se para a China há precisamente um ano, depois de ter representado o Feirense. Com o contrato a terminar em dezembro, João Silva já poderá assinar por outro qualquer clube. O excelente rendimento na pré-temporada pode ajudar a aguçar o apetite de outros emblemas de um jogador que conta no currículo com passagens por Palermo e Everton.