Nuno Santos junta-se a Jorge Simão no Al-Fayha

Continua a dança das cadeiras graças à entrada de José Mourinho no Tottenham. Desta feita foi Nuno Santos, treinador até então dos sub-19 do Gil Vicente, a rumar ao Al-Fayha, da Arábia Saudita, que tinha ficado sem Carlos Pires, depois de este assinar pelo Lille logo após a saída de Nuno Santos (outro Nuno Santos) para os 'spurs'.





O agora ex-treinador dos sub-19 do Gil Vicente vai assumir funções de técnico de guarda-redes no Al-Fayha, juntando-se a Jorge Simão no atual 11.º classificado da liga saudita. "Agradecer quem vai apostar em mim pois é uma oportunidade única de voltar a mostrar o meu valor noutro continente. Vou com o dever cumprido e com a ambição de deixar a minha marca", escreveu Nuno Santos, antigo guarda-redes internacional por Portugal, na sua página de Facebook.