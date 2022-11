Michela Persico belíssima

A Itália não se apurou para o Mundial do Qatar mas nem por isso a mulher de Daniele Rugani deixa de enfeitiçar os fãs do futebol nas redes sociais, onde é uma verdadeira ‘rainha’. Agora que a liga italiana entrou em fase de repouso, Michela Persico e o defesa da Juventus trocaram os dias de chuva e frio em Itália pelo calor das paradisíacas Maldivas. A apresentadora de televisão mostrou-se no Instagram com um biquíni colorido mas foi a excelente forma física em que se apresentou que roubou as atenções dos internautas.