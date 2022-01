25 quartos e uma garagem para 15 carros: a mansão que Messi está a construir na Argentina

Durante a quarentena que Messi teve de fazer na cidade-natal de Rosário, nos primeiros dias de 2022, após ter testado positivo à Covid-19, foi possível ficar a conhecer melhor a mansão, denominada "La Fortaleza" que o avançado argentino está a construir perto da cidade.Segundo o 'Mundo Deportivo', a mansão localiza-se no bairro privado de Kentucky, na cidade de Funes, a poucos quilómetros de Rosário. É lá que os mais ricos daquela região têm as suas casas, quer sejam de fim de semana ou residência permanente.A propriedade de Messi é a maior e mais exlucisa do país, de acordo com a mesma fonte, estando avaliada em cerca de 3,5 milhões de euros.Localizada em frente a um campo de golfe, a casa está dividida por três andares e tem um total de 25 quartos, algo que permite instalar toda a família do jogador do PSG quando estiver na Argentina. Para além disso, a mansão tem uma piscina grande e jardins enormes, onde foram plantadas algumas árvores, com especial destaque para choupos a pedido de Messi. Há ainda uma sala de cinema privada, um ginásio grande e totalmente equipado, uma sala de jogos e também uma garagem subterrânea com capacidade para 15 carros, de forma a proteger a identidade de quem entrar na residência.Quando estiver concluída, a 'Fortaleza' vai ser a casa onde Messi, de 34 anos, e a família irão viver na Argentina quando o avançado terminar a carreira.