A aliciante Anna Bright

“Gostava que estivessem 30 graus este fim-de-semana. Aqui está um adorável retrato de verão”, escreve Anna Bright no Instagram, saudosa dos dias quentes do estio. A atlética modelo transpira beleza e sensualidade nas fotografias com que alicia os internautas, sendo também um chamariz para as principais marcas de moda. Confessa apenas um senão: “Recuso fazer produções fotográficas que tenham nudez, nem participo em conteúdos com armas, drogas ou violência.”