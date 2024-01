E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Teatro Experimental de Cascais vai ajudar a combater o desperdício alimentar já a 25 de Janeiro com a peça ‘A Andorinha’ com Luísa Cruz e José Condessa. Nesse dia, a receita da bilheteira vai reverter a favor da Refood para a compra de alimentos para as famílias apoiadas pelo núcleo de Cascais.