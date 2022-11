“No primeiro ano de Medicina, na Universidade do Ohio, fui um demónio e neste fui um anjo; aceito sugestões para este ano em que vou terminar o curso”, brinca Ann Lowery Black com os milhares de fãs que a seguem no Instagram. Sim, esta apaixonada pelo surf não tem nada de angelical, como a própria gosta de sublinhar. Modelo nas horas vagas, entre testes e exames, esta beleza americana tem atributos mais do que suficientes para vencer no mundo da moda.