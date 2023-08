A atlética Anthia Mo

Nunca pensou ter uma carreira na moda até à primeira fotografia que publicou no Instagram. A partir desse momento, o clube de fãs de Anthia Mo foi crescendo até ultrapassar os 800 mil fãs, impressionados com o seu porte atlético. E, no entanto, nada teve a ver com o ‘fitness’ mas antes com o mundo do bailado. Esta beldade americana descendente de taiwaneses iniciou-se no ‘ballet’ para depois atacar a dança contemporânea. Distinta pela sua versatilidade, oferece uma enorme criatividade a cada clique do obturador da câmara fotográfica.