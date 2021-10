A carta de Icardi para Wanda Nara: «Que o próximo futebolista seja 1% do que eu fui para ti»

Parece que acabou a crise no casamento de Mauro Icardi e Wanda Nara, motivada por uma alegada troca de mensagens do avançado do PSG com a atriz argentina Eugenia Suárez e a revelação de um transexual italiano, que contou ter tido uma relação com o jogador, aquando da sua passagem pelo Inter. Quem deu conta do reatar da relação foi a própria Wanda Nara, que fala numa carta escrita por Mauro. E a imprensa argentina revela agora o conteúdo da missiva.





Depois de 10 dias de uma novela maioritariamente escrita nas redes sociais, a empresária anunciou no Instagram que o casal se reconciliou. Ela tinha chegado a pedir o divórcio, mas a carta que o avançado escreveu tocou-lhe o coração."Dei-me conta de algo: que mesmo tendo tudo não tenho nada se não estiver com ele. Estou segura que este mau momento que atravessámos irá fortalecer-nos como casal e como família. O mais importante é que tivemos os dois a liberdade para pôr um fim à nossa história de 8 anos, mas com a alma cansada de tanto chorar, livremente, voltamos a eleger-nos", escreveu Wanda Nara nas redes sociais, anunciando assim que o casal voltou a entender-se.E que escreveu Mauro Icardi na carta? O conteúdo foi partilhado porYanina Latorre - que tem revelado muitos pormenores desta novela... - no programa 'Los Angeles de la Mañana', na Argentina:"Uma vez mais mostrei-te as coisas que te digo. Nunca te menti nem inventei nada, apenas cometi um erro idiota. Tens a prova de tudo o que era o nosso sonho há oito anos, aquele que queríamos realizar e projetar num futuro juntos"."Espero que agora desfrutes e ficarei tranquilo porque sei que pelo resto da minha vida não tens nada a censurar. Tudo o que queres é o divórcio, eu também te disse para o pedires, embora no meu interior e na minha alma seja o pior que me pode acontecer. Espero que desfrutes de tudo porque sei que não sou uma pessoa de merda.""Sou uma pessoa de bem e entreguei-me completamente a ti. Tu sabes disso, toda a gente sabe. Sou um grande pai, dou a vida pelas minhas filhas e isso faz-me sentir orgulhoso. Sou um grande padrasto, que desde o minuto zero deu a vida pelas crianças, para as fazer felizes. Sou tudo isto e não preciso de o dizer a ninguém. Basta que eu o saiba.""Não me interessam as questões materiais, sempre te entreguei essa gestão. Sendo milionário visto na H&M e roupa da Amazon, só para que tenhas uma ideia, e sabes muito bem disto.""Conto-te tudo isto porque não consigo aguentar mais os teus maus-tratos, o facto de me ignorares e me agredires, como sempre fazes. Tudo isto e muito mais. Não sou uma merda e não mereço. Espero que, com todo os aspetos materiais, sejas feliz. Isso já tens em teu poder.""Agora queres f..., queres escrever para outros tipos... Espero que o próximo futebolista seja 1% do que eu fui para ti. Arruinaste tudo por uma conversa de merda, que não significou nada para mim. Estás cega e não consegues ver nada além do telemóvel. Só vês parvoíces e mandas informações para a imprensa.""Nunca esperei isto de ti, mas sou real e sei que as pessoas mudam. Obrigado por tudo o que fomos. Obrigado pelas filhas que me deste. Obrigado por me dares o apoio que precisei e desculpa por ser a merda que fui, ao perder tudo por um erro. Espero que sejas feliz, tu mereces. Se não for ao meu lado, que encontres outro lugar onde possas ser."