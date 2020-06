A confissão de Georgina: «No início tinha vergonha de treinar com o Cristiano»

Ter um dos melhores atletas do mundo em casa é uma dificuldade para Georgina Rodríguez, que revelou sentir-se incomodada pela companhia de Cristiano Ronaldo quando chegou a hora de treinar com o namorado.



"No início tinha vergonha de treinar com o Cristiano. Imaginem o que significa fazer os exercícios no mesmo espaço onde ele os faz", declarou Gio em entrevista à 'Women’s Health' sobre o período de confinamento que passou na Madeira com CR7, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana.





Mas, entretanto, esse sentimento desapareceu e agora amo fazer atividade física com ele. Tornou-se a minha maior motivação e inspiração. Ele treina de manhã e novamente à tarde. É um atleta de elite, é incrível como se concentra e é totalmente dedicado à sua paixão pelo futebol. E não há dúvida de que ele treina mais e muito melhor que eu. Realmente não há comparação. Ele é um atleta profissional e quando o assunto é fitness, Ronaldo vence-me... por muitos golos a zero", disse ainda.Leia o arrtigo na íntegra na Flash