Há promessas que os adeptos do futebol desejam ver cumpridas, como é o caso de Paola Saulino. A adepta do Nápoles, que tem feito fortuna no portal OnlyFans, prometeu dançar em cima de um autocarro descapotável pela cidade caso a sua equipa do coração vença a Liga dos Campeões. "Merecemos e precisamos dessa vitória", esclareceu a modelo.