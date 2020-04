Jesé Rodríguez recorreu esta terça-feira às redes sociais para deixar uma declaração de amor à namorada, Janira Barm.





Namorada de Jesé Rodríguez já é um fenómeno nas redes sociais



"Apaixono-me centenas de vezes por dia e são todas por ti @missjanira. Obrigado por seres como és comigo desde o primeiro dia. Amo-te", escreveu o jogador do Sporting.Jesé Rodríguez e Janira Barm são pais de Kenai Rodríguez, que nasceu em dezembro no ano passado. O futebolista do Sporting é ainda pai de Jesé Jr., de 7 anos, Neizan, de 3, frutos da relação do jogador com Melody Santana, e Nyan, de 2, que nasceu do namoro com Aurah Ruiz