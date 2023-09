A especial Susanna Giovanardi

Os seus feitos nos 'courts' de ténis são muito modestos mas, nas redes sociais, exibe, de forma fulgurante, a beleza que faz a fama das mulheres italianas. Adepta daquele desporto desde a infância, Susanna Giovanardi descreve-se atualmente como uma atleta com um toque especial para a moda. Uma das suas paixões é conhecer os destinos mais exóticos do planeta, que depois exibe com orgulho no Instagram. Do lado dos internautas, poucos são comedidos a elogiarem a excelente forma que a rapariga exibe.