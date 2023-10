A ex-árbitra mexicana que encontrou nas plataformas para adultos uma nova forma de rendimento

Depois de ter sido notícia no último ano, após ser suspensa pela Federação Mexicana de Futebol (FMF) de arbitrar os jogos da Liga, Valeria Andrade volta a surgir nos meios de comunicação mexicanos mas não por motivos relacionados com o desporto rei.

Afastada das quatro linhas após promover uma casa de apostas nas redes sociais, algo totalmente proibido pela FIFA, Valeria Andrade encontrou uma nova forma de fazer algum encaixe financeiro ao final do mês. Tirando partido da sua beleza, aliada a um físico de meter inveja a qualquer uma, Valeria Andrade vende agora fotografias ousadas do seu corpo numa plataforma para adultos concorrente da tão conhecida 'OnlyFans'.

De acordo com a imprensa internacional, os seguidores e fãs da ex-árbitra mexicana pagam uma subscrição mensal de 7,25 dólares (cerca de 7 euros à conversão atual) para ter acesso ilimitado aos seus conteúdos.

Promoção da casa de apostas era para ajudar jogadoras a obter mais patrocinadores

Após conhecer a decisão da Federação Mexicana de Futebol, Valeria Andrade veio a público lamentar o sucedido e pedir para que deixassem de manchar o seu nome. "Dizem que o fiz para ter outro rendimento e isso não é verdade. A verdade é que o fiz para ajudar outra pessoa. A pessoa que me convidou para fazer a promoção disse-me que era para ajudar as atletas femininas a pedir patrocínios... Sinto que matei alguém, quando, na realidade, qualquer erro pode ser cometido por qualquer pessoa. Não matei ninguém, não violei ninguém. O que eu mais gostava era que deixassem de falar mal de mim. O meu nome já foi terrivelmente manchado. Não acho justo que, por um erro que cometi, já o tenham tornado tão grande", disse a então juíza de linha, numa entrevista à 'ESPN'.



Desde então, Valeria Andrade tem somado milhares de fãs nas redes sociais. Atualmente, no Instagram, conta com mais de 230 mil seguidores.