A exaltante Montse Roura

Montse Roura é daquelas mulheres cuja beleza arrebata suspiros aos homens com os corações mais empedernidos. A sua figura tem, já por si, um impacto fenomenal mas sem cair na vulgaridade. E neste verão não tem perdido uma única oportunidade para exaltar toda a sua sensualidade nas redes sociais. Ligada ao mundo do ‘fitness’, não é só no ginásio que ocupa o tempo para se manter em forma para fantásticas produções fotográficas. Amante que é dos desportos motorizados, cumpriu um dos seus sonhos que era ser ‘sombrinha’ nas corridas de MotoGP.